Roma, rubano una borsa di Gucci da 29mila euro: «Volevamo sfoggiarla in spiaggia». Due donne arrestate

Sabato 3 Agosto 2019, 13:43

Hannounadi, dal valore di, direttamente da uno dei negozi della casa di alta moda nel centro di. Duedi 31 e 41 anni, di nazionalità cilena, erano sicure di essere riuscite a mettere a segno un piano infallibile, ma sono state scoperte eÈ accaduto nel pomeriggio di giovedì scorso, nel negoziodi via Borgognona, nel centro di, le due donne, erano entrate ed uscite da vari negozi di lusso ed il loro comportamento non era sfuggito ai carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina. Come scrive Marco Carta per Il Messaggero, le due donne, con in mano una busta di carta, sono state osservate a distanza dopo essere entrate nella boutique di. Mentre una delle due donne controllava che i dipendenti del negozio, alle prese con i clienti, non si accorgessero di nulla, l'altra in pochi istanti era riuscita a impadronirsi della, esposta in vetrina, coprendola con la busta.Una volta uscite rapidamente dal negozio, le due donne erano convinte di averla fatta franca, ma neanche il tempo di svoltare su via Mario de' Fiori ed ecco che i carabinieri sono intervenuti per fermarle. Accusate di furto aggravato, le due donne sono state processate per direttissima e ai giudici hanno spiegato: «Volevamo una borsa da sfoggiare in spiaggia, non sapevamo che fosse così costosa». Le giustificazioni non hanno convinto i giudici e alla fine le due donne hannouna condanna di, oltre al pagamento di una multa di 400 euro.