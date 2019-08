Ladro d'appartamenti scoperto dai poliziotti accoltella gli agenti. Arrestato 31enne tunisino

Lo scorso sabato, intorno alle 13, un uomo è stato visto scavalcare un muretto ed introdursi all’interno di un cortile di via Tullio Ostilio.

Poi, dopo essere salito sulla scala esterna che porta al ballatoio del primo piano, ha forzato la serranda di una finestra e si è introdotto all’interno di un appartamento.



Questa la segnalazione giunta al 112 NUE. Appena ricevuta la nota dalla Sala Operativa, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fiumicino, si sono precipitati sul posto e, individuato l’appartamento, che presentava evidenti segni di effrazione, sono entrati all’interno per verificare la presenza dell’uomo.



Una volta dentro, si sono trovati di fronte H.H., tunisino di 31 anni armato di coltello. Quando gli agenti, dopo essersi qualificati, gli hanno intimato di fermarsi e di gettare il coltello a terra, lo straniero si è scagliato contro di loro tentando di colpirli. Solo la pronta reazione dei poliziotti ha evitato il peggio. Dopo una breve colluttazione sono riusciti a disarmarlo e a metterlo in sicurezza.



Accompagnato negli uffici del Commissariato, dopo gli accertamenti, l'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di tentato omicidio e tentato furto aggravato. Lunedì 12 Agosto 2019, 10:57

