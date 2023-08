Donna ruba l'auto ai vigili e scappa, loro la inseguono in taxi: paura alla stazione Termini

di Redazione web

I vigili urbani stavano effettuando controlli su taxi ed Ncc alla stazione Termini di Roma, quando una donna di circa 30 anni si è infilata in una delle loro auto ed è partita a tutta velocità. È successo ieri mattina, venerdì 26 agosto.

Gli agenti che si trovavano appoggiati al veicolo hanno tentato di fermarla ma la donna ha proseguito la corsa ferendo uno di loro. È subito scattato un inseguimento (inizialmente anche in taxi) che ha coinvolto diverse pattuglie e grazie al geolocalizzatore che ha permesso alla centrale operativa di seguirne il tragitto, l'auto è stata dapprima intercettata in zona San Basilio e successivamente fermata a Piazza Sempione e la donna arrestata.

Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno portato la donna a compiere tale gesto.

