Trastevere: al WeGil nuovi spazi per cinema, gusto e formazione. Tor Marancia: parte la scuola per i talenti del Teatro dell'Opera

Nuovi spazi tra spettacolo, formazione e gusto. Roma prova a ripartire dopo lo stop Covid e lo fa inaugurando strutture recuperate, che diventano punti di riferimento per l’intera città. Che cambia.

TRASTEVERE. Come il WeGil, hub culturale nel cuore del quartiere Trastevere gestito dalla società regionale LAZIOcrea, che ora vanta quattro piani dedicati alla formazione d’eccellenza e all’acquisizione di nuovi saperi e conoscenze. Mille metri quadrati nello storico palazzo realizzato dall’architetto Luigi Moretti. che ospiteranno: la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, che nelle nuove aule amplierà la sua offerta didattica e di laboratorio; WeGil Food Lab-Accademia del Cibo ARSIAL, un progetto inedito dedicato alla formazione enogastronomica d’eccellenza, pubblica e gratuita, a cui potranno accedere tanti giovani di talento; Campus-spazio di formazione della Regione Lazio, un vero e proprio polo per la formazione professionale dei dipendenti regionali ma anche di comuni, ASL e altre realtà locali. Zingaretti, presente all’inaugurazione, parla di «grande opportunità».

TOR MARANCIA. Al via anche la riqualificazione di una ex scuola nel quartiere di Tor Marancia: grazie all’impegno del Campidoglio diventerà un centro culturale popolare polivalente e ospiterà al suo interno anche il nuovo “Centro Formativo” della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, volto alla preparazione tecnica e artistica di giovani. «Nasceranno degli spazi ideati e dedicati alla Scuola di danza, alla Scuola di canto corale, alla Cantoria e alla Youth Orchestra», ha affermato il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Carlo Fuortes.

MAGLIANA. La sindaca Raggi ha anche annunciato l’inizio dei sondaggi tecnici per la realizzazione della funivia Eur Magliana-Villa Bonelli: a disposizione già 30 milioni di euro.

