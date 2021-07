Roma, tifoso scavalca l'Altare della Patria: bloccato dal militare con il mitra

Non sono mancate le follìe e gli eccessi dei tifosi durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia sull'Inghilterra a Euro2020. A Roma Piazza Venezia è stato uno dei punti di ritrovo per la festa notturna. E davanti all'Altare della Patria un ragazzo ha scavalcato la cancellata correndo sulla scalinata del Monumento al Milite Ignoto.

Il tifoso sconsiderato è stato subito inseguito dai militari che 24 ore al giorno formano il picchetto d'onore e che siamo abituati a vedere fermi e immobili in posizione marziale, durante il loro turno di guardia. Il cadetto della Marina Militare ha lasciato il suo posto accanto al monumento e ha puntato il mitra contro il ragazzo per farlo allontanare. Per fortuna la tensione è subito rientrata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 09:25

