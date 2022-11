Roma, la street art rende omaggio alle grandi scienziate grazie a Millennials Art Work

Le grandi scienziate arrivano a Roma in quel che è sempre stato il quartiere degli scienziati uomini. Il quadrante urbano adiacente a Valco San Paolo dall’11 novembre 2022 ospita MA®T – Millennials A®t Work. Attraverso la street art si ridisegna la toponomastica della capitale con il coinvolgimento di cinque artiste.

Roma, le campane per la raccolta differenziata del vetro si trasformano in opere d'arte

Angelina Jolie con le cicatrici della mastectomia: in piazza San Babila a Milano il murale

Ecco la nuova Galleria Sordi tirata a lucido: più luce e più cultura

Di cosa si tratta

Si tratta di Rame13, Giulia Ananìa, Martina Cips De Maina, Zara Kiafar e Giusy Guerriero. Sui muri di Largo Giuseppe Veratti, MA®T 2022 dà vita a un nuovo percorso d’arte pubblica e consapevolezza attraverso le immagini delle scienziate che hanno cambiato la società. Donne che trovano il giusto spazio come omaggio al loro contributo. Ma anche per motivare le generazioni future a seguirne le orme. Per realizzare le tre facciate ognuna delle artiste si è ispirata a un tema, partendo dalla vita di Laura Bassi. Fisica e accademica italiana, Bassi è stata una delle prime donne laureate al mondo.

Foto: Giacomo De Angelis via HF4 Music: "Elevate" from Bensound.com

Leggi anche: >> A Roma le campane per la raccolta differenziata si trasformano in opere d’arte

Santanché: «Indagata? È assolutamente falso. Pronta a querelare» https://t.co/S6uoOwI3w3 — Leggo (@leggoit) November 3, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA