Angelina Jolie con le cicatrici della mastectomia: in piazza San Babila a Milano il murale

Un murale per celebrare la forza delle donne e sensibilizzare sul tema della prevenzione. In occasione della giornata mondiale contro il tumore al seno, l'artista aleXsandro Palombo, già autore della Marge Simpson con i capelli tagliati diseganta in solidarietà delle donne iraniane, ha rilasciato oggi in piazza San Babila a Milano 'Love Yourself', il suo nuovo street artwork che raffigura Angelina Jolie con le cicatrici della mastectomia.

Nel mese dedicato alla prevenzione di questa neoplasia, l'artista ha voluto veicolare un messaggio importante di consapevolezza. «L'arte e anche l'arte pubblicitaria sono un mezzo di espressione potentissimo – spiega Anna Maria Mancuso, presidente di Salute Donna Onlus nonché reduce da un'esperienza di mastectomia bilaterale –. La buona pubblicità, la buona arte possono aiutare a percorrere strade che possono salvare vite».

Una donna che poggia lo sguardo sul murale di Angelina Jolie «deve portare a casa il messaggio che le cicatrici possono salvare la vita. Capire che queste cicatrici sono servite a salvare la vita ed è importante fare prevenzione. In qualche modo queste sono cicatrici 'necessarie'».

Non è la prima volta che Palombo tratta il tema del tumore al seno. Già nel 2015 aveva realizzato la serie di opere dal titolo 'Survivor', nella quale aveva raffigurato le eroine dei cartoon come sopravvissute al cancro al seno e con i segni della mastectomia.

