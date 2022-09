Ecco la nuova Galleria Sordi tirata a lucido: più luce e più cultura

di Lorena Loiacono

Il salotto di Roma, tra le vie dello shopping e i palazzi della politica, si rifà il look: al via il restyling per la Galleria Alberto Sordi, che rinasce sotto una nuova luce. Nel senso letterale del termine. I lavori, finanziati interamente da Prelios Sgr, prevedono la ripulitura dei marmi, la rimozione delle grosse porte in cristallo aprendosi verso l’esterno e una nuova illuminazione, sotto il controllo della Sovrintendenza: si baserà su un sistema con luce dinamica, che cambia in base alle condizioni meteo e all’orario della giornata.

«La galleria Sordi è un luogo ricco di storia - ha spiegato l’assessora alle attività produttive, Monica Lucarelli - quando riaprirà, il suo uso sarà più innovativo. Il fatto che ci siano fondi che investono qui, come nel resto di Roma, per noi è molto importante. Arriveranno grandi brand nazionali e internazionali». Gli interventi si concluderanno tra un anno con 15 negozi al posto dei 27 precedenti. «Si va a riqualificare uno spazio che i romani amano - ha commentato l’assessore al turismo Alessandro Onorato - le nuove attività commerciali daranno una nuova attrattiva per i turisti. Da qui a 5 anni, i posti letto a 5 stelle lusso saliranno di circa 6.000 unità».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Settembre 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA