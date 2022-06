Golden gala, all'Olimpico torna la grande atletica. Tamberi: «Finalmente salto davanti ai miei tifosi»

Lo stadio Olimpico torna ad abbracciare la grande atletica con il Golden Gala, valido come quinta tappa della Wanda Diamond League. Dal 1987 l’evento capitolino apre la stagione estiva dello sport e lo farà finalmente senza limitazioni di pubblico dopo la fine dell’emergenza Covid.

Si sogna di nuovo uno stadio tutto pieno, come ai bei tempi. E l’occasione è quella giusta, visto che l’edizione 2022 si prospetta come un grande omaggio agli azzurri medagliati a Tokyo neanche un anno fa. Ben 36 gli azzurri in gara, unico grande assente Marcell Jacobs, che ha dovuto dare forfait per un infortunio ma che sarà comunque all’Olimpico per salutare il pubblico. Protagonista assoluto diventa Gianmarco Tamberi, impegnato in una gara dell’alto che nulla ha da invidiare con una finale olimpica. E che ha già caricato il pubblico romano: «Il Golden Gala è la penultima uscita prima dei Mondiali di Eugene. Quale migliore occasione per fare bene? Non ho mai vinto qui, ho fatto podi. Mi sento bene, voglio saltare alto davanti ai miei tifosi». Ma ci saranno anche tre dei quattro campioni a Cinque Cerchi della 4x100, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, tutti al via dei 200 metri nella stessa pista che vide i trionfi di Livio Berruti e Pietro Mennea.

Il via alle 18, con diretta tv su Rai3 a partire dalle ore 20. Biglietti ancora in vendita anche oggi alle 10 fino alle 21 (alla biglietteria centrale del Foro Italico e a quella della Tribuna Monte Mario) e su Ticketone, con prezzi che vanno dai 7 ai 40 euro.

