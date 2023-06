Si mette alla guida dell'auto, spunta un enorme serpente: «Ormai Roma è una giungla». Cosa è successo

di Redazione Web

Si è messo alla guida della sua auto, quando sul parabrezza è spuntato un serpente. La singolare disavventura è accaduta qualche giorno fa a un avvocato di Roma, il penalista Massimiliano Scaringella che ha voluto commentare quanto accaduto anche con un pizzico di ironia: «Oramai a Roma siamo alla giungla, vai a prendere la macchina e trovi il serpente».

Roma, prende l'auto e spunta il serpente

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'animale è spuntato sul parabrezza, proprio dopo che l'uomo aveva messo in moto ed era uscito dal garage. L’avvocato aveva seguito una partita di rugby ai campi di Sapienza Sport, in viale Tor di Quinto e, quando mezz'ora dopo ha ripreso l’auto dal garage sotto casa al Tuscolano, ha visto il rettile serpeggiare sul vetro.

«Ero con mio figlio - ha raccontato -. Abbiamo visto questo serpente strisciare sul parabrezza. Siamo rimasti un po’ impressionati. Non sono cose che capitano tutti i giorni. Ma abbiamo capito subito che si trattava di un biacco, un serpente non velenoso, ma che è molto aggressivo. Così ci siamo fermati per cercare di affrontare il problema».

Alla fine è andata bene per tutti, anche all'animale, sicuramente molto spaesato. L’uomo infatti è sceso subito dall’auto e con un bastone e la massima accortezza ha rimosso il serpente dall’auto. «L‘ho liberato in un punto nel verde in cui non avrebbe potuto spaventare passanti e soprattutto dove non avrebbe rischiato investimenti», precisa Scaringella. Il figlio, intanto, ha avuto la prontezza di fare subito qualche foto al rettile, poi postate dal legale sul sui profili social.

