Roma, sassi contro un bus Atac: ferito il conducente. Caccia ai baby vandali

Notte di follia per una «baby gang» di Roma che ha preso a sassate un bus dell'Atac. Quattro ragazzi, tutti giovanissimi e minorenni, hanno viaggiato sul bus notturno 051 dell'Atac, poi, scesi dal mezzo a Colle del Sole, hanno deciso di raccogliere i sassi dal ciglio della strada e hanno cominciato a bersagliare il bus.

Leggi anche > Roma, continua a perseguitare l'ex con il figlio in affido: i carabinieri lo arrestano

Una raffica, nella notte di domenica, contro il mezzo Atac che ha portato l'autista a farne le spese peggiori. Il conducente, per far desistere il gruppo di vandali, ha abbassato il finestrino gridando loro di smetterla, ma una pietra lo ha colpito in testa.

L'allarme è scattato immediatamente: sul posto il 118 ha medicato l'autista sul posto e la polizia si è messa a caccia del branco, che nel frattempo si è dileguato. L'autobus non ha riportato danni e, fortunatamente, anche l'autista non ha riportato ferite profonde.

Un episodio che si va a sommare ai tanti riscontrati nell'ultimo periodo. Sempre domenica, in via Prenestina, un altro atto vandalico ha visto protagonista un senza fissa dimora che ha scagliato contro il bus tre bottiglie di birra, l'autista non si è fermato, proseguendo la marcia ed è rimasto illeso.

I fatti del 22 agosto, solamente gli ultimi in ordine di tempo, si sommano a quelli in via Candoni avvenuti nei giorni scorsi. In questa zona, stando alle denunce degli autisti e dei sindacalisti, il lancio di pietre contro i bus Atac è fitto e si ripete sempre più frequentemente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA