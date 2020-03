Roma, sorpreso a rubare le monetine nella fontana del Tritone: denunciato

Un uomo di 27 anni, cittadino polacco, è stato denunciato per furto dai carabinieri della stazione Roma via Vittorio Veneto. Mentre effettuavano controlli in piazza Barberini, i militari hanno sorpreso l'uomo intento a prelevare alcune monete dal fondale della Fontana del Tritone, gettandole nuovamente in acqua quando ha notato avvicinarsi la pattuglia dei militari, nel tentativo di eludere il controllo. Vista tutta la scena, i carabinieri lo hanno fermato, identificato e denunciato. Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Marzo 2020, 10:33

