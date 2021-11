Roma-Lido, altri tre treni messi fuori servizio perché "non sicuri". E da lunedì le corse si fermano a Eur Magliana

Non c’è mai fine al peggio, devono aver pensato così i pendolari della ferrovia Roma-Lido quando hanno saputo che la linea sarà ulteriormente ridotta: praticamente è dimezzata. Già lo scorso 13 settembre la ferrovia più disastrata d’Italia ha perso 3 stazioni su 13, fermandosi a Lido Centro e lasciando chiuse le stazioni Stella polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo. Ora è pronta a perdere altre due fermate a partire da lunedì prossimo.

Il problema è sempre lo stesso: i treni non sono sicuri, non possono viaggiare: l’Ansfisa, l’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali, ha infatti deciso di mettere fuori servizio da oggi tre convogli e così l’Atac avverte che potrebbero rendersi necessarie riprogrammazioni o riduzioni di percorso. Non solo, i tecnici stanno valutando diversi scenari tra cui la sospensione della tratta Eur Magliana-Piramide. «Per raggiungere le destinazioni del Centro - spiegano dall’Atac - si potrà interscambiare a Eur Magliana anziché a San Paolo o Piramide».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA