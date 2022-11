Il nuovo questore Belfiore: «Entusiasta di lavorare per la sicurezza di Roma, da sempre è la mia città»

Un questore «entusiasta». Di Roma e del lavoro che lo attende. La sensazione si avverte chiaramente dalle prime parole di Carmine Belfiore, 61 anni sotto il segno dei Pesci, nativo di Rossano Calabro in provincia di Cosenza ma oramai cittadino romano: «Vivo nella Capitale da tanti anni, la mia famiglia è rimasta qui nonostante i vari incarichi mi abbiano portato il giro per l’Italia. Ma posso ben affermare che più del 50% della mia carriera in Polizia sia stata caratterizzata dall’impegno a Roma».

Lei ha anche diretto tre commissariati della Capitale...

«Sì, sono stati quelli di San Lorenzo, Viminale e Tivoli. A Roma ho trascorso anche gli anni della gioventù. Nel febbraio 1989, proprio alla Questura di Roma, sono stato assegnato alla Digos e poi all’Ucigos».

Quindi, poco per volta, ha maturato una notevole esperienza nell’antiterrorismo, anche come vice dirigente.

«Anni di grande impegno e rapporti umani che conservo tutt’oggi. Ecco perché sono fiducioso che il mio ingresso sulla poltrona principale della Questura in realtà verrà vissuto come il ritorno nella mia famiglia professionale».

