Roma, presi dai carabinieri i coniugi borseggiatori della Magliana: vivevano in un campo rom. Erano stati segnalati anche sui social

Erano diventati l'incubo del quartiere Magliana, tanto da far scattare segnalazioni su pagine di social network dedicate ai residenti, la coppia di borseggiatori arrestata ieri dai carabinieri della stazione Roma Villa Bonelli.

A finire in manette sono due coniugi, entrambi di 23 anni di nazionalità romena e residenti presso l'insediamento nomadi di via Luigi Candoni. I due, già noti alle forze dell'ordine, erano stati notati dai militari, in servizio in abiti civili, in via della Magliana Nuova mentre entravano all'interno di un esercizio commerciale.

Marito e moglie fingendosi clienti di un negozio, sono stati bloccati dai carabinieri mentre stavano cercando di rubare il portafoglio dallo zaino di un altro avventore. La donna, in stato di gravidanza è stata sottoposta agli arresti domiciliari, mentre l'uomo è stato accompagnato in caserma in attesa del rito direttissimo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA