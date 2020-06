Roma, precipita dal quarto piano: trovato morto in strada da un passante

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È statoda un passante a, dopo esseredalla propria abitazione, al. La vittima della tragedia è un uomo italiano di, residente nella zona dellaÈ accaduto ieri pomeriggio: il primo ad allertare i soccorsi è stato un passante che stava percorrendo a piedi, nei pressi del parco della Montagnola. All'arrivo dell'ambulanza, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare ildell'uomo. La salma delè stata affidata ai familiari, mentre i carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno iniziato a fare i rilievi per gli accertamenti del caso.