Roma, persona investita e uccisa da un treno: ritardi e cancellazioni sulla linea

Una persona, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stata investita e uccisa da un treno sulla ferrovia Roma-Grosseto. La tragedia è avvenuta intorno alle 17.20, all'altezza della stazione Aurelia, nel tratto compreso tra le fermate di Roma Ostiense e Maccarese.

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli agenti della Polfer, che dovranno identificare la vittima e accertare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. I rilievi sulla ferrovia hanno causato ritardi e cancellazioni su tutta la linea Roma-Civitavecchia (FL5), come ha reso noto Infotreno, il portale della mobilità dei treni regionali. Due treni sono stati cancellati: si tratta del 12260 e 12267 delle ore 18.42 e 21.30, sostituiti rispettivamente dal 12262 e dal 12269 delle ore 18.57 e 21.43.

Tragedia sui binari dove una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno. L’investimento è avvenuto intorno alle 17:20 di lunedì 2 novembre all’altezza della stazione Roma Aurelia, sulla linea Roma-Grosseto, tra Roma Ostiense e Maccarese. Ancora non identificata la vittima.

Sul posto per svolgere i rilievi gli agenti del Compartimento Lazio della Polizia Ferroviaria al lavoro per dare un nome ed un volto alla vittima. Resta da accertare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Per consentire i rilievi scientifici si sono registrati dei rallentamenti alla linea con ritardi fino a 20 minuti. Inevitabile la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

