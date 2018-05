Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In occasione del lungo ponte del 1 maggio, Manet mobile (la start up del turismo che ha permesso agli alberghi di sostituire il telefono in camera, dotando le strutture alberghiere di smartphone con internet e chiamate illimitate, con i quali ai turisti è possibile prenotare sia servizi in camera che fuori) ha effettuato una fotografia delle presenze turistiche nelle più importanti città della Penisola.A Roma, forse anche in vista del ritorno di Champions League, il maggior numero di turisti è proveniente dall’Inghilterra, seguiti dagli Americani. Il 59,5 sono maschi; il 40,5% femmine.Il 34% ha un’età compresa fra i 30 e i 45 anni; il 31,1% fra i 18 e i 30; il 25,3% tra i 45 e i 60 anni, solo il 9,6% ha più di 60 anni.A Venezia, invece, continua Manet, i turisti provengono principalmente dagli Stati Uniti e dai paesi Asiatici. Il 58,2 sono maschi; e il 41,8% femmineIl 41,8% ha tra i 30-45 anni; il 33,9% tra i 18 e i 30; il 18,1% tra i 45 e i 60anni; solo il 6,2% più di 60 anniIl monumento più visitato è stato Piazza San Marco-A Milano boom di visitatori provenienti dal Brasile e dagli Emirati Arabi Uniti. Il 62,1% maschi e il 37,9% femmineIl 53,4% è fra i 30 e i 45 anni; il 24,1 tra i 45-60; il 20,7% tra i 18 e i 30 anni e il restante più di 60 anni.Il luogo più visitato è stato Piazza del Duomo.A Firenze, infine, conclude l’analisi di Manet Mobile, il turismo di questi giorni, parla principalmente italiano e americano. A differenza della altre città, poi, i turisti sono principalmente femmine, 66,7%, contro il 33,3 dei maschi.Un altro dato in controtendenza rispetto alle altre grandi città, è quello sull’ età media. A Firenze infatti il 45,6% ha tra i 18 e i 30 anni; solo il 29,8% tra i 30 e i 45; il 17,5 tra 45 e 60; mentre il 7% più di 60 anni.Il luogo più visitato, infine, è stato la Galleria degli Uffizi.