Pacco sospetto vicino alla lapide di Moro. Artificieri sul posto, traffico in tilt

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Allarme ordigno esplosivo all’incrocio tra via Stresa e via Fani a Montemario. Una telefonata al 112 avvertiva della presenza di un cinturone con degli involucri di carta stagnola e dei fili elettrici che li univano, vicino alla lapide che commemora Aldo Moro e la strage di via Fani.La zona è stata messa in sicurezza dai carabinieri che sono intervenuti anche con il reparto degli artificieri. Sono ancora in corso le operazioni di verifica da parte dei militari sul materiale ritrovato. Non è la prima volta che il monumento è oggetto di atti vandalici o sfregi. Lo scorso mese di febbraio venne deturpato da scritte contro le forze dell’ordine. In breve tempo i carabinieri identificarono e denunciarono l’autore responsabile dell’atto vandalico.