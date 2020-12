Roma Nord, auto in fuga dai carabinieri si schianta contro due vetture a Giuochi Delfici: è caccia all'uomo

Paura a Roma Nord. Tra Piazzale delle Medaglie D'Oro - zona Balduina - e Giuochi Delfici c'è stata un lungo inseguimento tra una pattuglia deli carabinieri e due malviventi.

Nel pomeriggio, infatti, durante un servizio di routine a viale Medaglie D'Oro, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno notato un'autovettura ferma con i fari spenti a piazza della Balduina. Nell'auto c'erano due persone che - vista la macchina dei carabinieri, sono subito scappate, facendo stridere le gomme dell'auto e destando l'attenzione delle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni Balduina è particolarmente colpita da numerosi furti negli appartamenti, anche in pieno pomeriggio.

Da lì è partito un inseguimento a forte velocità con i i malviventi che hanno imboccato a tutta velocità con la loro Fiesta prima viale Medaglie D'Oro e poi via Camilluccia, tanto da schiantarsi contro quattro autovetture in piazza Giochi Delfici. Un maxi incidente, con la Fiesta che si sarebbe ribaltata; questo non ha impedito comunque ai due di proseguire la fuga a piedi.

A quel punto i due sono fuggiti a piedi per le vie intorno alla piazza. La ricerca dei due malviventi è ancora in corso. Fortunamente sono state danneggiate solo delle automobili, ma per una persona si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza che lo ha trasportato in codice Giallo all'ospedale Villa San Pietro per lievi contusioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 20:45

