Incidente a Roma, morto un ragazzo di 21 anni: l'auto in un fossato, la tragedia all'alba

Un ragazzo di 21 anni è morto stamattina, poco dopo le 6, in un grave incidente stradale avvenuto in via di Saponara a Roma. Da una prima ricostruzione, il ragazzo era alla guida di una Modus quando, per cause da accertare, è finito fuori strada in un fossato attiguo alla carreggiata.

Il 21enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia dove poi è morto per le gravi ferite riportate nello schianto. Indagini sono in corso sull'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto la Polizia Locale del gruppo X Mare per i rilievi del caso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Ottobre 2022, 14:31

