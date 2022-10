Strage di quattro ragazzi a Jesolo: l'investitore romeno arrestato e portato in carcere. Sconterà 8 anni

Marius Alin Marinica, 30enne romeno di professione elettricista, andrà in carcere. L’uomo è stato condannato in via definitiva a 8 anni di carcere per omicidio stradale per aver provocato la morte di quattro ragazzi a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 luglio del 2019 in via Pesarona a Ca' Nani (Jesolo).

​Braccialetto elettronico per il romeno ​accusato della tragedia di Jesolo

Le quattro vittime dell'incidente

Il tragico incidente a Jesolo

L'incidente avvenne a 100 km/h in fase di sorpasso, tra la Golf di Marinica (poi fuggito dal luogo del sinistro) ed una fiancata della Ford Fiesta su cui viaggiavano le vittime. I termini per la carcerazione scadevano ieri, 14 ottobre, e Marinica è stato arrestato e portato in carcere a Santa Maria Maggiore. Quel terribile incidente nel luglio del 2019, costò la vita a quattro ventiduenni di Musile di Piave, Riccardo Laugen, Eleonora Frasson, Leonardo Girardi e Giovanni Mattiuzzo, e il ferimento della quinta passeggera, Giorgia Diral.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Ottobre 2022, 08:51

