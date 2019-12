Roma, la metro Barberini non riapre: le scale mobili ancora non funzionano

Martedì 17 Dicembre 2019, 17:51

Barberini resta chiusa. La riapertura della stazione della Metro A slitta, ma Babbo Natale non c'entra. Il problema sono le scale mobili. Due delle sei scalinate della stazione non funzionano. Lo ha decretato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo le dovute verifiche. Stefania Piras sul Messaggero sottolinea il nuovo record stabilito dalla stazione Barberini. La chiusura della stazione (da marzo), situata in uno degli snodi principali della capitale, supera i lunghi tempi di chiusura delle fermate Spagna e Repubblica. La riapertura di Barberini è rimandata dunque a dopo le feste. Non si conosce con certezza una data precisa, ma si vocifera dell'8 gennaio.Leggi anche > Roma, stazione metro Barberini ancora chiusa: commercianti sul piede di guerra Lunedì 16 dicembre, nel pomeriggio, l'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese si è recato all'interno della stazione. Ha documentato lo stato dei lavori con un video, pubblicato poi sulla sua pagina Facebook. In didascalia, Calabrese si è scusato con i cittadini romani per il disagio. «Ci aspettiamo che tutti lavorino senza sosta per la riapertura», scrive l'assessore. «Ci aspettiamo che la stazione metro possa riaprire nel più breve tempo possibile. Ritardi ulteriori non sono più ammissibili», ha concluso.Nel mentre, esponenti del Mit e di Atac si son incontrati per valutare la situazione. Due coppie di scale mobili sulle tre della stazione Barberini avevano le revisioni generali (della durata di dieci anni) scadute. Secondo quanto previsto dalla legge, in questo caso le scale devono esser rimesse a nuovo, riportate allo stato iniziale. Dopo i lavori, la fase di collaudo ha preso inizio lo scorso giovedì 12 dicembre. Ma le speranze di riaprire Barberini a Natale son naufragate. Purtroppo, i controlli operati dai tecnici ministeriali hanno dato esito negativo. Solo una delle coppie di scale mobili ha superato il collaudo del Mit, l'altra invece non ha funzionato. L'ultima risulta infine ancora in manutenzione. Per questi motivi, il Mit ha sollecitato l'Atac a provvedere quanto prima con i lavori, nella speranza di riaprire al più presto.Per fortuna Babbo Natale e la Befana viaggiano con i propri mezzi.