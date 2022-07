Panico a Roma, maliano aggredisce una barista, lancia i tavoli e rompe una vetrata: un ferito

Panico a Roma questo pomeriggio, in via Collatina, dove un giovane migrante ha distrutto le vetrine di un bar e aggredito alcuni passanti. L'uomo, S.K., trentenne cittadino del Mali con precedenti penali alle spalle, ha lanciato in strada alcuni tavolini del Valery Bar, e una volta ta la barista chiudersi all'interno dell'attività commerciale, ha colpito le vetrine con un oggetto contundente, senza però riuscire ad infrangerle.

Una pattuglia di passaggio del gruppo SPE del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, è intervenuta all'altezza del civico 261, per sedare il parapiglia che vedeva coinvolte diverse persone. Un uomo è rimasto ferito, colpito dal maliano con un cacciavite, ed è stato trasportato presso l'ospedale Pertini in codice giallo.

Sull'episodio è intervenuto il commento del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) che per voce del Segretario Regionale del Lazio, Alessandro Marchetti rende noto: «Episodi come questo, ormai quotidiani rendono evidente come sia ormai mutato il contesto degli interventi richiesti al personale delle Polizie Locali d' Italia, ormai presenza sempre più prevalente nei territori metropolitani. È giunto il momento di riconoscere con una legge di riforma nazionale, le esigenze del personale, che si trova quotidianamente a svolgere vere e proprie attività di polizia, senza avere le tutele, gli equipaggiamenti ed ahinoi la stessa formazione, dei lavoratori di tutte le altre forze dell'ordine. Esprimo il mio plauso ai colleghi intervenuti, per aver gestito con professionalità e freddezza, un individuo armato in stato di agitazione».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 18:05

