Roma, la bambina caduta dal balcone sta meglio ed è fuori pericolo

Sta meglio ed è fuori pericolo la bambina di quattro anni che lo scorso 10 gennaio era caduta dal balcone di casa a Roma. La piccola, ricoverata al Gemelli, venerdì scorso ha lasciato il reparto di terapia intensiva ed è ora ricoverata in quello di Neurochirurgia infantile.

Il dramma era avvenuto due settimane fa al civico 157 di via di Val Melaina, nel III Municipio. La piccola, che in quel momento era sola in casa, era precipitata dal balcone al quarto piano. Il professor Giorgio Conti, direttore del reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli, ha sciolto la prognosi. Da quanto si apprende, la bambina è in buone condizioni, sveglia e con parametri vitali stabili.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 12:58

