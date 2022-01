Roma, al liceo Aristofane i banchi a rotelle accatastati nel retro. «Ogni banco è costato 219 euro»

Un anno e mezzo fa erano uno strumento indispensabile per garantire il distanziamento a scuola, ora hanno fatto una fine ingloriosa. I banchi a rotelle, tanto richiesti dai presidi e acquistati per volere dell'allora ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in alcune scuole sono stati rimossi e in altre restano accatastati all'esterno, non troppo al riparo delle intemperie.

Lo dimostra questo scatto che arriva dal liceo Aristofane, a Roma. Sotto un portico sul retro del liceo classico e linguistico in zona Tufello, infatti, ci sono almeno una trentina di banchi a rotelle, decisamente poco utilizzati. Non è chiaro quando sia effettivamente stata scattata la foto, né chi abbia accatastato lì quei banchi. Potrebbe essere stata una decisione dell'istituto o a spostare quei banchi potrebbero essere stati gli stessi studenti, durante la lunga occupazione dello scorso autunno. La prima a postare la foto sui social è stata, qualche giorno fa, la consigliera regionale del Lazio, Laura Corrotti. «Ogni banco a rotelle è costato 219 euro, fate voi i conti…», aveva commentato l'esponente della Lega.

Roma, liceo Aristofane. Ogni banco a rotelle è costato 219 euro, fate voi i conti… pic.twitter.com/GLDZMdsp8l — Laura Corrotti (@laura_corrotti) January 20, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 11:05

