Roma: Jung in Italia, rassegna al Palazzo delle Esposizioni dal 1° dicembre E' in programma dall'1 al 3 dicembre presso il Palazzo delle Esposizioni a Roma​ la rassegna 'Jung in Italia'







di Alessia Di Fiore E' in programma dall'1 al 3 dicembre al Palazzo delle Esposizioni a Roma la rassegna 'Jung in Italia', che esplora i riflessi della psicologia analitica sulla cultura italiana. Un incontro multidisciplinare tra eredità e tracce di Jung in diverse aree del sapere e della creatività: psicologia, psichiatria, letteratura, editoria, religione, filosofia, arte e cinema. La rassegna, organizzata dall'Aipa (Associazione italiana psicologia analitica) e dal Centro italiano psicologia analitica (Cipa), prevede interventi, tavole rotonde e proiezioni di film. L'ingresso è gratuito. Il programma completo dell'evento La rassegna è anticipata dall'inaugurazione, il 30 novembre alle ore 18 con Anna Foà e Marco Delogu, della mostra di 100 disegni di Bobi Bazlen presso la Sala della Fontana del Palazzo delle Esposizioni. Verranno inoltre esposte le prime edizioni italiane dei libri di Jung (Edizioni Astrolabio-Ubaldini), libri di proprietà di Federico Fellini sulla

psicologia analitica con suoi appunti, annotazioni e dediche di E. Bernhard e riproduzioni delle Tavole, disegnate da Jung, tratte dal Libro Rosso. Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA