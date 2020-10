Roma, due classi in quarantena all'Isituto Massimiliano Massimo: due alunne positive al coronavirus

Due classi dell'Istituto Massimiliano Massimo all'Eur - a quanto risulta a Leggo - sono in quarantena perché due alunne sono state trovate positive al Coronavirus. Si tratta di un quarto e un quinto liceo. Preoccupazione ovviamente tra i genitori della scuola. Il numero delle classi e degli alunni costretti ad andare in quarantena o in Didattica a distanza, nonostante le rassicurazioni del Ministro, stanno aumentando di giorno in giorno. Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA