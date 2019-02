Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

lungo ilche da via Nazionale conduce in via del Tritone astamattina: tre scooter sono scivolati su una grossa macchia d'olio nel tratto terminale della galleria, feriti i tre motociclisti, due dei quali in modo lieve. Dei tre solo una donna ha presentato ferite tali da richiedere il trasporto in ambulanza all'ospedale Santo Spirito per ulteriori accertamenti.Sul posto gli uomini della Polizia Municipale, intervenuti sul posto e al lavoro per ripulire la strada.L'incidente è avvenuto attorno alle 11, come ricostruito da uno dei cittadini coinvolti: «io sono scivolato subito dopo la signora che è stata portata in ospedale. Lei non stava correndo e guidava sul lato più interno della carreggiata, è scivolta e io poco dopo. Poi è arriavato un terzo scooterista ed è scivolato per un centinaio di metri».