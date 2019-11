Roma, incidente choc a Colli Albani: donna investita e uccisa da un autocarro

Giovedì 21 Novembre 2019, 09:27

Una donna è morta stamattina in seguito a un incidente a Roma, in zona Colli Albani. Come riporta Il Messaggero, l'incidente si è verificato alle ore otto circa, in via Mario Menghini altezza dell'incrocio con via Appia Nuova.Per cause ancora da chiarire un autocarro ha investito una donna italiana classe 1977. La 42enne è morta sul colpo. Sul posto immediatamente due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con supporto di carro sollevamenti. Al momento strada chiusa al traffico veicolare.