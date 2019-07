Roma, incendio in un appartamento al Tufello: muore un disabile. Salvata la madre della vittima

Roma

Martedì 16 Luglio 2019, 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittima ha 62 anni. Le fiamme sono divampate intorno alle 19,45 al terzo piano di uno stabile in via Monte Massico incrocio con via delle Isole Curzolane.da tempo costretto a letto ma l'uomo è morto carbonizzato. La donna è stata tratta in salvo dall'intervento dei vigili del fuoco. Soccorsa anche un'altra condomina. L'intero edificio di cinque piani è stato evacuato e l'abitazione colpita dalle fiamme al momento è in agibile.Sono intervenute per spegnere le fiamme due squadre dei Vigili del fuoco, un'autobotte, un carro autoprotettori, e un'autoscala. Il personale ha spento l'incendio nelle stanze coinvolte evitando il propagarsi del fuoco nel resto dell'abitazione.