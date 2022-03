Roma, incendio e colonna di fumo nero: in fiamme deposito di materiale plastico in zona Magliana

Un'alta colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, si è alzata questa mattina a Roma. Pattuglie dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per un incendio divampato a ridosso di alcune abitazioni, intorno alle 11, all'interno di un deposito di pedane in legno e materiale plastico in via Aristide Faccioli, zona Magliana. Gli agenti hanno messo in sicurezza la zona, chiudendo la strada per agevolare l'intervento dei vigili del fuoco, tuttora in atto.

Spento dai #vigilidelfuoco l’#incendio che stamattina aveva interessato delle cataste di legno nel piazzale esterno di un’azienda in via Aristide Faccioli, a #Roma. In corso le operazioni di messa in sicurezza

[#12marzo 12:30] pic.twitter.com/EUwoH0dpHJ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 12, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 13:32

