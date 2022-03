Roma, grosso ramo cade in strada: tragedia sfiorata al Gianicolo

Tragedia sfiorata al Gianicolo. Un grosso ramo di leccio è caduto dietro il teatrino delle marionette visitato nel fine settimana da bambini, adulti e turisti. Il tronco lungo oltre due metri si è schiantato al suolo a pochi metri dallo storico teatrino dei burattini ed ha sommerso il busto dell’eroe risorgimentale Quirico Filopanti, una delle statue collocate sui viali della passeggiata a pochi metri dal belvedere con vista sul centro storico. Una delle aree verdi più frequentate di Roma soprattutto nei fine settimana. Da sabato mattina il ramo giace lì sotto gli occhi dei visitatori, senza cenni di messa in sicurezza, né tantomeno di una prossima rimozione.

Leggi anche > Massimo Popolizio, l'attore a processo: «Pugno a un uomo perché si era abbassato la mascherina»

Il timore è che possa restare a terra a lungo, come accaduto in passato in più occasioni: pini lasciati sull'erba per mesi usati come sedute dai ragazzi e diventati così parte del panorama, ma anche l’albero crollato accanto al cannone che spara a salve alle 12 in punto, altra nota attrazione del luogo. O ancora un episodio fotocopia avvenuto sempre sui viali della passeggiata: un tronco di pino precipitato sui busti dei garibaldini. Non solo degrado però, ci si chiede anche se vengano verificate le condizioni degli alberi che come accaduto lo scorso fine settimana potrebbero cadere improvvisamente mettendo a rischio la sicurezza delle persone. Perché se con maltempo e vento forte il crollo di rami o alberi spesso è da bollettino di guerra, negli ultimi giorni non si sono registrati eventi atmosferici tali da giustificare l’incidente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 07:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA