Giornata della Salute, quattro giorni di visite dermatologiche gratuite per tutte le donne

In occasione della quarta edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, l’IDI IRCCS ha organizzato per i giorni del 23, 24, 26 e 27 aprile quattro giornate da dedicare a prevenzione diagnosi e cura delle principali patologie dermatologiche che colpiscono le donne. L’iniziativa prevede la possibilità di visite gratuite (previa prenotazione al numero 06 66464094, fino ad esaurimento disponibilità.



Gli ambulatori dedicati al benessere della donna saranno 4: uno dedicato alle patologie dermatologiche dei genitali femminili, uno della dermatosi in gravidanza e del periodo perinatale, uno “cute e sole” e uno per lo studio e la terapia dell’acne e dei disturbi ormonali correlati. «Rinnoviamo il nostro impegno e la nostra attenzione di assistenza sanitaria al mondo femminile aderendo ad un’iniziativa promossa dal Ministero della Salute», ha detto Annarita Panebianco, Direttore Sanitario Idi.



«La pelle e il suo benessere rappresentano per il nostro Istituto una ‘missione’ e sempre più numerose appaiono le esigenze della donna. Da qui l’attenzione allo studio e alla cura delle patologie dermatologiche della sfera genitale femminile, alle problematiche che interessano le donne in gravidanza, ma anche dei problemi che affliggono le più giovani come l’acne», aggiunge Panebianco. «Le malattie dermatologiche sono in costante crescita - conclude - specie quelle neoplastiche come il menaloma cutaneo. Un motivo in più per fare una seria prevenzione». © RIPRODUZIONE RISERVATA