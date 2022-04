Roma, «Giornalismo digitale: una riforma per la nuova era della comunicazione e dell’informazione pubblica»

«Giornalismo digitale: una riforma per la nuova era della comunicazione e dell’informazione pubblica» è il titolo del corso, gratuito con crediti formativi per i giornalisti, che si terrà il prossimo 20 maggio a Roma dalle 9 alle 14 nella Sala Cinema del Comando Generale delle Capitanerie di Porto in viale dell'arte 16.

Dopo i saluti iniziali di Cosimo Nicastro, capo ufficio comunicazione Guardia Costiera, e Lazzaro Pappagallo, segretario Associazione Stampa Romana, Tommaso Polidoro, consigliere nazionale Fnsi, modererà l'incontro che vedrà come relatori Mario Morcellini, direttore Alta Scuola di Comunicazione e media digitali Unitelma Sapienza, Sergio Talamo, direttore relazione esterne di Formez, Francesco Di Costanzo, presidente di Pa Social, Lorella Salce, responsabile comunicazione stampa e relazioni esterne Ifo-Irccs Regina Elana-S. Gallicano, Antonella Tollis, responsabile della Comunicazione Europea di Regione Abruzzo, Luisa Gabbi, già capo ufficio stampa Presidenza del Consiglio dei Ministri e Gabriele Palamara che cura la digital communication del Mipaaf.

