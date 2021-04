Roma, maxi-furto in tabaccheria: i ladri forzano la cassaforte e scappano con 50mila euro

È ingente il bottino del colpo messo a segno ieri mattina da un gruppo di malviventi che, all'alba, passando in un foro al muro praticato da un attiguo garage dismesso, sono entrati nella tabaccheria in via Acerenza a Roma, nel quartiere Statuario, non lontano dalla via Appia Nuova.

I malviventi hanno individuato la cassaforte e, dopo averla forzata, sono scappati con contanti, tabacchi e tagliandi della lotteria istantanea per un valore superiore ai 50 mila euro. Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato Tuscolano. Dalle telecamere di videosorveglianza della zona si cercano immagini che possano tornare utili alle indagini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 09:52

