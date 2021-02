Roma, folla in centro. La polizia locale chiude Via del Corso

Primo sabato in zona gialla e folla e assembramenti in tutte le citta italiane. Anche a Roma il centro storico è stato preso d'assalto con scene di folla e assembramenti a via del Corso e Tridente. Lo riferisce il sito del Messaggero.

La polizia locale sta effettuando chiusure a soffietto su vari punti di via del Corso per far defluire le persone. Si tratta di chiusure temporanee "stop & go" effettuate in vari punti della strada tra cui largo Goldoni.

Da piazza di Spagna, attraverso via del Babbuino fino a Piazza del Popolo a Roma, l'attenzione dei carabinieri si è concentrata nei punti nevralgici della movida per scongiurare qualsiasi rischio di assembramento. I militari hanno presidiato anche piazzale Flaminio e, ovviamente, Villa Borghese dove, alcune settimane fa, si sono registrati assembramenti e liti di giovani.

