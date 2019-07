Maltempo: tromba d'aria a Fiumicino, morta donna in auto. Roma, crolla muro palazzo allagato

FIUMICINO. Una violenta tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto in transito sul guardrail: una giovane donna al volante è rimasta uccisa. L'incidente accaduto a Coccia di Morto non è stato l'unico: sempre alle 3 la tromba d'aria ha sollevato e spostato facendole urtera alcine vetture nel parcheggio di un'area di servizio. Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, è stato avvertito della tragedia. Nella notte interrotta per motivi precauzionali la strada di comunicazione rra Fiumicino e Focene.



I FATTI

Aveva tentato di ripararsi nel parcheggio di un distributore di benzina, ma la tromba d'aria ha sollevato la sua auto, una Smart, e l'ha sbalzata a decine di metri di distanza, oltre un canale di bonifica ed una recinzione. Questa la prima ricostruzione dell'incidente della notte scorsa nel quale è rimasta vittima una 27 enne a Focene, vicino Fiumicino, sul litorale laziale. La donna era residente nella zona. Questa mattina uno scenario di distruzione avvolge la zona di Focene, dove la tromba d'aria si è abbattuta per pochi secondi intorno alle 2:30. Danni enormi si registrano al distributore, ma anche ad almeno sei macchine, completamente accartocciate. Qualche danno anche alle abitazioni vicine, tra via dei Polpi e via dei Nautili, due delle quali con tetti scoperchiati. Detriti sparsi dappertutto. Sul posto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che ha confortato i familiari della ragazza, straziati dal dolore. Il corpo della donna si trova su un'ambulanza del 118, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



ROMA METRO KO

Le abbondanto piogge hanno bloccato.invece il servizio sulla metro A: allagate e fuori servizio le stazioni di Repubblica e Cipro. "I treni - comunica l'Atac - non fermano temporaneamente alle stazioni Repubblica e Cipro per la presenza di acqua proveniente dall'esterno. Tecnici al lavoro per pulizia e ripristino".



ROMA NORD, PALAZZO EVACUATO

In zona Battistini, in via Andrea Verga, crollato per la forza dell'acqua che ha sollevato la pavimentazione un muro di contenimento: allagate cantine e seminterrato di un palazzo, che i Vigili del Fuoco hanno dovuto evacuare. Ingenti i danni. Domenica 28 Luglio 2019, 06:21

