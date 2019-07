Maltempo, ritrovato senza vita il corpo dell'uomo disperso ieri durante il nubifragio

Domenica 28 Luglio 2019, 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato ritrovato morto l'uomo di 75 anni disperso dalla serata di ieri a Arezzo, nella frazione di Olmo. L'anziano era stato per disperso da ieri pomeriggio intorno alle 17, ed è stato trovato morto questa mattina vicino al campo sportivo di Olmo, nel comune di Arezzo. La scomparsa dell'anziano era avvenuta durante il nubifragio che si è abbattuto sulla città di Arezzo nella giornata di sabato. Il ritrovamento è avvenuto da parte dei vigili del fuoco. L'auto del 75enne è stata trovata nei pressi del sottopasso delle Ristradelle. I familiari avevano lanciato l'allarme ieri sera dopo il mancato rientro a casa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Il corpo dell'anziano è stato individuato dal personale dei vigili del fuoco in un canale di scolo di una strada vicinale tra il campo sportivo di Olmo e la E45. L'uomo si trovava in mezzo al fango e ai detriti, non lontano dalla propria auto che è stata travolta dalla piena e che al momento deve ancora essere recuperata dai pompieri.La vittima si chiamava Pergentino Tanganelli ed abitava nella località Il Matto, nella frazione aretina di Olmo, dove era dirigente della società sportiva Olmoponte. L'auto che stava guidando, una Bmw, si è fermata a causa del nubifragio e l'uomo dopo averla chiusa a chiave, secondo quanto è stato ricostruito, avrebbe tentato di tornare verso casa a piedi. Ma l'acqua lo ha travolto