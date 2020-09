Estorsione alla vicina di casa: «60mila euro in tre anni, anche un'auto». Madre e figlio denunciati

Per tre anni hanno, prima come gesto di carità, poi come obbligo tramite minacce: una cifra che con i mesi è diventata enorme, ben 60mila euro. Per questo madre e figlio sono stati denunciati dalla vicina di casa che si è rivolta al commissariato Salario, a Roma. Una vicenda iniziata nel 2018, quando il figlio, lamentando una situazione economica molto difficile, aveva iniziato ad ottenere dalla donna piccole somme di denaro.Quello che all'inizio era, per una persona in difficoltà, in poco tempo si è trasformato in un obbligo, con, tanto che la vittima ha cercato in tutti i modi di porre un freno alle insistenti richieste. Nel corso del tempo, con lo stesso sistema, gli estorsori si sono ancheL'ultima richiesta, a cui la vittima ha cercato di sottrarsi in tutti modi, è stata fatale agli estorsori. La donna infatti si è rivolta alla polizia consentendo agli investigatori di intervenire in modo tempestivo: dopo aver fotocopiato il denaro, gli agenti hanno osservato con discrezione la consegna, per poi intervenire subito dopo. Al termine degli accertamenti e della stesura della denuncia da parte della vittima, gli investigatori hanno denunciato madre e figlio ed inviato tutti gli atti all'Autorità Giudiziaria.