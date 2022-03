Roma, blitz contro le piazze di spaccio: 24 pusher in manette

Ventiquattro spacciatori in manette, tre chili di droga sequestrata e 17mila euro in contanti recuperati. È il bilancio dei blitz antidroga della polizia disposti dal questore Mario Della Cioppa nei quartieri della Capitale trasformati in piazze di spaccio dalla criminalità.

Tre pusher (due donne e un uom)o sono stati arrestati dal commissariato Appio a Cinecittà durante un servizio di controllo. Uno spacciatore di cocaina è stato fermato dal commissariato Colombo, dopo che aveva venduto una dose di droga ad un cliente.

Al Casilino, gli investigatori del IV distretto di polizia hanno sequestrato in via Scozza a Tor Bella Monaca, mezzo chilo di cocaina e arrestato Mounir Lachheb e Alessandra Focarello che, insieme a un minorenne, smerciavano droga ai tossicodipendenti. Altri diciotto persone sono state arrestate, alla Romanina, a San Basilio ad Ostia, a Ladispoli e dagli agenti del Tuscolano.

