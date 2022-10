Donna di 40 anni violentata in strada, caccia all'aggressore: l'incubo dopo una cena con gli amici

Orrore a Roma la notte scorsa: una donna di 40 anni è stata vittima di violenza sessuale nel quartiere Garbatella, mentre andava a riprendere la sua auto non lontana da un ristorante. La donna sarebbe stata aggredita da un uomo, che l'ha spinta nell'abitacolo della macchina e dopo averla bloccata ha cercato di violentarla.

Stuprata a 15 anni, il video hard diffuso dall'ex e gli sms choc ai cugini: «Sei un pezzo di m...»

L'incubo dopo una serata con gli amici

Attirati dalle urla della donna sono accorse alcune persone e a quel punto l'uomo è fuggito: la vittima è stata trasportata in ospedale. Sul posto anche la Polizia Scientifica per i rilievi. Indagini del commissariato Colombo sono in corso per rintracciare l'aggressore. Un vero e proprio incubo per la quarantenne, che aveva passato una serata con degli amici ma è stata aggredita mentre cercava di entrare nella sua auto per tornare a casa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Ottobre 2022, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA