Roma, Davide Bordoni torna consigliere comunale dopo le dimissioni di Simonetta Matone

di Redazione web

Davide Bordoni torna consigliere comunale a Roma. Questa mattina il magistrato Simonetta Matone (appena eletto deputato della Repubblica) ha rassegnato le dimissioni da consigliere capitolino. Al suo posto subentra Bordoni, romano 49 anni, per tanti anni assessore alle attività produttive e lavoro della capitale con una lunga esperienza politica e amministrativa.

Laureato in sociologia alla Sapienza di Roma, Davide Bordoni attualmente è il responsabile del dipartimento attività produttive della Lega-Salvini premier del Lazio. Simonetta Matone al momento è l’unica parlamentare dei quattro eletti presenti in Campidoglio a rassegnare le dimissioni dall’assemblea capitolina. “La capitale ha bisogno di tornare ad essere una grande capitale, progetti di ampio respiro ed una forte sinergia con le altre istituzioni (in particolare con il prossimo governo del Paese). Imprese, famiglie e territori al centro del mio impegno in Campidoglio. Ringrazio Simonetta Matone per questa opportunità e soprattutto per il suo lavoro in Campidoglio in questo primo anno di consiliatura e altresì ringrazio il coordinatore Claudio Durigon ed il segretario federale Matteo Salvini per la fiducia che ripongono sulla mia persona e sul mio lavoro”. dichiara il consigliere capitolino che aderirà al gruppo consiliare della Lega-Salvini premier.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA