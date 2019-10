Roma, dal fitness all'alimentazione: ecco il primo format romano per la bellezza

Arriva al Fleming il primo format che unisce bellezza, fitness e alimentazione grazie all'unione di FIT AND GO, SETA BEAUTY e NATUR HOUSE.

Innovazione e alta tecnologia, un motore che è alla base anche del settore beauty, in continuo aggiornamento e sempre alla ricerca di nuove soluzioni per soddisfare le esigenze di ogni generazione e giocare d’anticipo rispetto al fattore invecchiamento. Scopo principe? far risparmiare tempo prezioso, in un’epoca in cui si è mamme, papà, donne in carriera, manager e ci si trova a combattere quotidianamente con agende fittissime e grandi dosi di stress. Sicurezza, test, controlli e continue rierche scientifiche anche per il comparto estetico e del fitness così da stare al passo e far sposare la cura di viso e corpo con la frenesia di ogni giorno. Tapis roulant di ultima generazione, cabine a bassissime temperature, radiofrequenze e laser, tutto rema nella direzione del futuro, un domani in cui, grazie alla sapienza tech, sarà più facile restare in forma senza rinunciare a nulla. Domenica 20 Ottobre 2019, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA