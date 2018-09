Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un altro: una parte del basamento dela Giuseppealsi è sgretolata nella notte. Il cedimento sarebbe stato causato da un. Sul posto polizia e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Il crollo è importante: a cedere è stata una grossa porzione del basamento. Per fortuna non ci sono feriti.LEGGI ANCHEI tecnici della Sovrintendenza che sono andati sul posto hanno constatato i danni provocati presumibilmente da un fulmine caduto intorno alle 5 di questa mattina che è "entrato" dalla parte alta del monumento ed è "uscito" alla sua base, proprio dove è avvenuto il crollo. Oltre alla parte bassa del basamento, infatti, è danneggiata anche quella alta, in prossimità degli zoccoli bronzei del cavallo del Garibaldi.