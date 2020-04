Roma, task force anti esodo per Pasqua: strade e parchi controllate speciali, ieri 100 sanzioni

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2020, 11:31

Una. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale dicontro i furbetti ed i contravventori del decreto presidenziale #iorestoacasa., agenti con mascherina, paletta e mitra M12 a tracolla. Appariva così questa mattina la Città Eterna, dal centro alla periferia. Il silenzio assordante lo rompono solo le campane delle chiese che suonano a festa ricordando che è Pasqua.Il gracchiare delle radio ricetrasmittenti delle pattuglie ricorda invece lo stato di emergenza legato al Covid 19.. Le strade che portano alle località marittime dell’hinterland romano sono cinturate con birilli e cartello rotondi rossi con la scritta nera: «Alt polizia».Il Campidoglio ed il comandante della polizia municipale Antonio Di Maggio hanno schierato sulle strade 2.500 vigili per controllare la circolazione stradale sulle arterie che portano alle località montane e marittime. Solo ieri sono state oltre 100 le sanzioni accertate dalla nel corso dei controlli avviati in forma potenziata già dalla mattinata con verifiche sull’interno territorio. Circa 20mila i controlli che hanno interessato gli spostamenti di veicoli e pedoni, anche in orario notturno. A queste si aggiungono circa 5mila accertamenti riguardanti i parchi, le ville storiche e le attività commerciali.