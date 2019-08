Roma, chiuso ristorante cinese-giapponese in zona Ostiense. «Scarsa igiene nel locale e nella preparazione del sushi»

Sabato 10 Agosto 2019, 16:17

In collaborazione con la, gli agenti dellahanno disposto la chiusura di un ristorante cinese-giapponese in zonaStando all'informativa della questura di, gli agenti del, insieme ai tecnici del, hanno ispezionato il ristorante, notando una scarsa igiene all'interno dei locali e diverse irregolarità nella preparazione di cibi come il sushi.All'interno di ambienti maleodoranti, sono stati infatti notati insetti sui pavimenti e sulle pareti. Per quanto riguarda gli alimenti, sono state trovate scorte di maiale, pollame, manzo, frutta secca e tranci di salmone per il sushi all'interno di congelatori senza etichettatura e confezionamento. Dopo il sequestro del cibo, il titolare dell'attività ha ricevuto una multa di 1.500 euro.Nel corso del controllo, gli agenti hanno inoltre identificato 27 persone (di cui 19 stranieri). Due dipendenti del ristorante sono stati accompagnati in questura per un controllo sia della loro identità, che della regolarità del loro permesso di soggiorno. Il Prefetto di Roma ha successivamente emesso un decreto di espulsione per uno dei due, un filippino.