Blitz al Casilino, ratti in giro tra i prodotti in vendita: ecco i 'mini-market' dell'illegalità

Insetti, topi morti, carcasse di lucertola in mezzo ai prodotti alimentari, impianti elettrici pericolosi, poca illuminazione e senza contratto di lavoro. Ecco a drammatica condizione in cui sempre più spesso si lavora nei minimarket, oramai gestiti quasi tutti da stranieri.

Un “inferno” venuto alla luce durante un blitz anticrimine degli agenti del sesto Distretto del Casilino.

Attività commerciali aperte al pubblico, che vendono prodotti alimentari e di frutteria esposti su scaffali dove i ratti giravano indisturbati e facevano i loro “bisogni”: qui tante persone lavorano in condizioni disumane. Ma il blitz punta a sconfiggere il “sommerso”. Così sono stati sanzionati con la chiusura 5 negozi, tra quelli controllati dagli agenti del primo dirigente Isea Ambroselli durante un servizio di “alto impatto” disposto dal questore Mario Della Cioppa nei quartieri periferici dove insistono problematiche legate non solo alla criminalità ma anche all’emarginazione sociale e allo sfruttamento. Infatti molti commessi, impiegati nelle rivendite di alimentari e di pasticceria all’ingrosso gestite da cittadini egiziani, bengalesi e nord africani, sono risultati senza contratto di lavoro.

Durante l’irruzione nei locali (a cui hanno partecipato anche la polizia Roma Capitale del Gruppo Torri, il medico dell’Asl, il reparto prevenzione crimine e i motociclisti delle Volanti) sono stati identificati altri stranieri la cui posizione viene ora verificata dall’Inps.

Durante le ispezioni nel quartiere a sud della Capitale, a ridosso del grande raccordo anulare, è emerso inoltre che anche gli extracomunitari che gestiscono le autorimesse riconvertite a autolavaggi, sfruttano illegalmente gli operai. Molti rischiano di restare folgorati nell’utilizzare idrogetti non a norma durante le fasi di lavaggio. Oltre alle denunce penali, sono scattate anche sanzioni per 12.000 euro.

