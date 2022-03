Roma, case occupate dai clan: liberati finora 12 alloggi

Continua l’offensiva della Prefettura di Roma contro il racket delle occupazioni abusive delle case popolari dell’Ater. Dopo i 12 sgomberi delle settimane scorse ad Ostia, Tor Bella Monaca e San Basilio, ieri mattina un altro blitz è stato messo a segno in via Sirolo e via Loreto.

La task force composta da Polizia, Carabinieri, Polizia Roma Capitale e funzionari Ater sta infatti portando a termine un piano di ripristino della legalità che comprende 29 sgomberi. Proprio nella zona di San Basilio, infatti, sono gli stessi clan e le stesse famiglie che controllano lo spaccio di droga e l’usura a gestire il racket delle occupazioni, i cui alloggi vengono sottratti con la violenza e le minacce per essere poi “assegnati” alla manovalanza criminale impiegata nella vendita e nella raffinazione della cocaina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 08:14

