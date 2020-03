Coronavirus a Roma, anziana chiede aiuto ai Carabinieri. Loro le portano i medicinali a casa

I Carabinieri in soccorso di un'anziana vedova di 83 anni. È successo ieri pomeriggio a Roma, quando i Carabinieri della Stazione Garbatella hanno ricevuto una telefonata dalla donna, che vive sola e ha problemi di deambulazione. L'anziana non sapeva a chi rivolgersi per acquistare dei medicinali importanti, e così ha chiesto aiuto ai militari che si sono immediatamente messi a disposizione. Hanno raggiunto l'anziana signora a casa, in zona Piazza Eugenio Biffi, hanno preso la prescrizione e una volta acquistati i farmaci nella farmacia di zona glieli hanno consegnati. In cambio hanno ricevuto un sentito ringraziamento.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA